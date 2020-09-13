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Gündem Dehşete düşüren görüntüler! Kafese giren adam ayıya yem oldu
Gündem

Dehşete düşüren görüntüler! Kafese giren adam ayıya yem oldu

Hayvanat bahçesinde kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste ayı ile karşılaştı ve sonrası ise felaket...

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:47:00 - 2020-09-13 10:48:14
Dehşete düşüren görüntüler! Kafese giren adam ayıya yem oldu

Hayvanat bahesinde kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste ayı ile karşılaştı ve sonrası ise felaket... Ayı, kafesine giren adama hemensaldırdı. Görüntülerin devamında saldırıya uğrayan adam ayının pençesinden kurtarılıyor. İşte görenleri dehşete düşüren o korkunç görüntüler...

Oldukça bakımsız olduğu görülen bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde kafesteki ayı bir adama saldırıp ve adeta canlı canlı yedi. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda ürkütüyor.

Ayının kafesine adamın nasıl girdiği bilinmiyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak adamın önce üzerine çıkıp daha sonra sürükleyerek kafesine çekiyor.

Kafesine taşıdığı adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayıya, bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve talihsiz adam ayının dişleri arasından kurtuluyor.

Videoda adamın ağır yaralandığı görülüyor.  

 

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