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Yaşam Dehşete düşüren görüntü! Silahlı saldırı anı kamerada
Yaşam

Dehşete düşüren görüntü! Silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında yaşanan tartışmada, bir kişi silahla bacağından vurulurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 15:46:00 -

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında tartışma yaşandı.

Vurulma anı kamerada!

Cebeci Mahallesi'nde, gece geç saatlerde bir araya gelen grup, önce konuştu. Konuşmanın ardından iki taraf da dağılırken, bir kişi geri gelerek, silahla U.Ş.’yi bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ambulans ekipleri yaralanan U.Ş.’yi hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.

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