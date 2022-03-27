Dehşete düşüren görüntü! Silahlı saldırı anı kamerada
İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında yaşanan tartışmada, bir kişi silahla bacağından vurulurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında tartışma yaşandı.
Vurulma anı kamerada!
Cebeci Mahallesi'nde, gece geç saatlerde bir araya gelen grup, önce konuştu. Konuşmanın ardından iki taraf da dağılırken, bir kişi geri gelerek, silahla U.Ş.’yi bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ambulans ekipleri yaralanan U.Ş.’yi hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.