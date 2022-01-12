Dehşete düşüren görüntü! İETT'nin önünü kesen maganda tabancayla tehdit savurup tokatladı

Eyüpsultan’da yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü kesen trafik magandası, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı. Yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tabanca ile şoföre tehdit savurdu

Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi. Trafik magandası küfürler savurup tokat attığı sürücüye dehşeti yaşattı. Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı

Bir süre sonra trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren anlar kaydedili

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silahla otomobilden inen bir kişi, İETT şoförüne saldırdığı ve yumruk attığı görülüyor.