Dehşete düşüren anlar! Koca kaya parçası yola düştü: Faciadan kıl payı dönüldü
Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansırken faciadan kıl payı dönüldü.
Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı.
Kaya parçaları yola düştü
Bölgede 4 gündür etkili olan kar yağışından sonra kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.
Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.