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Dünya Dehşete düşüren anlar kamerada! Timsah insanı canlı canlı yedi
Dünya

Dehşete düşüren anlar kamerada! Timsah insanı canlı canlı yedi

Güney Amerika ülkesi Meksika'da tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle giren bir kişi, timsah saldırısı sonrası öldü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:18:00 -

Meksika'da evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü.

Uyarıları hiçe saydı, göle girdi

Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.

Timsah tarafından öldürüldü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü. 

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