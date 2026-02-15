Dehşet: Eşi otomobile almadı, binmeye çalışırken yere düştü, üzerinden başka araç geçip öldürdü!

14 Şubat’ta saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde iddiaya göre Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven (51) ile eşi olduğu tahmin edilen kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Güven'i aracına almayan kadın, plakası alınamayan otomobili ile olay yerinden uzaklaşmak isterken, bu sırada araca binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Gürol Güven ise baygınlık geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma seslerini duyarak balkona çıkan ve yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri karşı şeritten olay yerine yaklaştığı sırada beyaz renkli bir araç yerde hareketsiz yatan Güven'in üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki güvenlik kameraları inceleyen polis olay yerinden kaçan şahsın Mehmet C. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet C. 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.