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Yerel Dehşet anlarını böyle anlattı: Arabanın hızını gördüm ama kaçamadım
Yerel

Dehşet anlarını böyle anlattı: Arabanın hızını gördüm ama kaçamadım

Büyükçekmece'de otomobilin otobüs durağına daldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı kaza anını anlatan genç, "Bir anda arabanın hızını gördüm ama kaçamadım. Araba geldi, gözümü açtığımda ayağımdan ve başımdan kan akıyordu. " dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:26:00 - 2022-06-01 23:06:25

Büyükçekmece’de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı feci kazayı yaralı olarak atlatan Nurullah Türk, yaşadığı dehşeti anlatarak, aracın hızla geldiğini gördüğünü ama kaçamadığını söyledi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralanmıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırmış, polis ekipleri ise kaza sonrası çalışma yapmıştı.

"Bir anda arabanın hızını gördüm ama kaçamadım"

Kazada yaralanan Nurullah Türk isimli genç, yaşanan feci kazayı anlattı. Yaralı genç Nurullah Türk, “Biz orada durakta duruyorduk. Bir anda arabanın hızını gördüm ama kaçamadım. Araba geldi, gözümü açtığımda ayağımdan ve başımdan kan akıyordu. Hatırladıklarım bunlar daha fazla detayları hatırlayamıyorum” diyerek yaşadığı dehşet dolu kazayı anlattı.

Büyükçekmece'de facia! Otomobil otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'de facia! Otomobil otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var

Yerel

Büyükçekmece'de facia! Otomobil otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var

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