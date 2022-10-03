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Gündem Dehşet anları böyle görüntülendi! Manyak mısın be adam?
Gündem

Dehşet anları böyle görüntülendi! Manyak mısın be adam?

İstanbul Sarıyer'de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:07:00 -
Dehşet anları böyle görüntülendi! Manyak mısın be adam?

İstanbul Sarıyer'de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Baltalı şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

 

 

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Yorumlar

ADİL

ARKADAŞ BU MİLLET KAFAYI YEMİŞ ESKİDEN ERKEKLİĞİNDE BİR RACONU VARDI BICAKSIZ SİLAHSIZ YUMRUK YUMRUĞA OLURDU ÇEKİŞLER
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