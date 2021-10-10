Değiştirdi: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken profil fotoğrafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun profil fotoğrafını değiştirmesi ve fotoğraftaki bazı ayrıntılar dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerindeki tüm profil fotoğraflarını değiştirdi.
CHP logolu fotoğraf yerine Türk bayrağı
2023’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakların adayları merak konusu olurken Kılıçdaroğlu’nun sosayal medya platformlarındaki CHP logolu fotoğrafını değiştirmesi ve yeni fotoğrafta sadece Türk Bayrağının görülmesi Twitter’da gündem oldu.