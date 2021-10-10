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Siyaset Değiştirdi: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken profil fotoğrafı
Siyaset

Değiştirdi: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken profil fotoğrafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun profil fotoğrafını değiştirmesi ve fotoğraftaki bazı ayrıntılar dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 20:33:00 -
Değiştirdi: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken profil fotoğrafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerindeki tüm profil fotoğraflarını değiştirdi.

CHP logolu fotoğraf yerine Türk bayrağı

2023’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakların adayları merak konusu olurken Kılıçdaroğlu’nun sosayal medya platformlarındaki CHP logolu fotoğrafını değiştirmesi ve yeni fotoğrafta sadece Türk Bayrağının görülmesi Twitter’da gündem oldu.

 

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