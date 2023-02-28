Değiliz diyordu ama 'NOTER' olduğu anlaşıldı Akşener'den geri adım Kılıçdaroğlu aday
Bugün sabah saatlerinde bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiği öne sürüldü.
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GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
Muhalefetin ise ana gündemi seçim oldu. Kılıçdaroğlu adaylık mesajları verirken altılı masadan rest üstüne rest geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz bir görüşme kararı alındı.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu ile Akşener dün sabah saat 10.00'da bir araya geldi. İki liderin ana gündemi adaylık konusuydu.
2 saat süren toplantıda adaylık konusu gündeme gelirken, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı iddia edildi.
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KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA UZLAŞILDI
TV100'ün haberine göre toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşma sağlandı.
Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından partisinin MYK üyelerini topladı. CHP Genel Merkezi'nde parti olarak toplantıya giren Kılıçdaroğlu, kurmaylarını adaylığı ve Akşener ile görüşmesi konusunda bilgilendirdi.
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