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Gündem Değiliz diyordu ama 'NOTER' olduğu anlaşıldı Akşener'den geri adım Kılıçdaroğlu aday
Gündem

Değiliz diyordu ama 'NOTER' olduğu anlaşıldı Akşener'den geri adım Kılıçdaroğlu aday

Bugün sabah saatlerinde bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:37:00 - 2023-02-28 13:04:21
Değiliz diyordu ama 'NOTER' olduğu anlaşıldı Akşener'den geri adım Kılıçdaroğlu aday

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Muhalefetin ise ana gündemi seçim oldu. Kılıçdaroğlu adaylık mesajları verirken altılı masadan rest üstüne rest geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz bir görüşme kararı alındı.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu ile Akşener dün sabah saat 10.00'da bir araya geldi. İki liderin ana gündemi adaylık konusuydu.

2 saat süren toplantıda adaylık konusu gündeme gelirken, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA UZLAŞILDI

TV100'ün haberine göre toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşma sağlandı.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından partisinin MYK üyelerini topladı. CHP Genel Merkezi'nde parti olarak toplantıya giren Kılıçdaroğlu, kurmaylarını adaylığı ve Akşener ile görüşmesi konusunda bilgilendirdi.

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Yorumlar

Ahmet

Reisin yeni dönem Başkanlığı hayırlı olsun. Hiç bir aklı başında insan Kılıçdaroğlunu Başkan görmek istemez…

murat yazgan

gel bakalım kamal pkk lı kamal kentsel dönüşüm katili kamal . . .. yazmakla bitmez
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