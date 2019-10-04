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Değerlerimiz ‘bir tık’ uğruna heba oluyor!

Kültürümüzde ‘yediğin içtiğin senin olsun, gördüğün güzelliklerden bahset” denir, cenazeye saygı olur. Artık yediğini içtiğini paylaşan, cenazede selfi çekip paylaşan bir topluma doğru evriliyoruz. Binlerce yıldır yaşayarak gelişen, toplumun temelini ayakta tutan bu değerlerimiz sosyal medyada birkaç beğeni alma veya kişinin egosunu tatmin etme isteği yüzünden hiçe sayılıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 10:38
Değerlerimiz ‘bir tık’ uğruna heba oluyor!

Sosyal medya uzmanı Deniz Unay, birkaç beğeni alma ya da ego tatmini yüzünden binlerce yıllık toplumsal değerlerin hiçe sayıldığını belirterek, sosyal medyanın dikkatli kullanılması gerektiğini bildirdi. Artık hayatın her alanında var olan sosyal medyanın hızı, değerler sistemini de olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medyada bir "an" için, yaşanılan anın kıymetini yitirdiğinin farkına varılmaması, toplumsal değerlere verilen zararın görmezden gelinmesi bu platformun kişiler üzerindeki olumsuz etkilerinden sadece birkaçı.

Yapılan teşhircilik

Sosyal medya uzmanı Deniz Unay, yaptığı açıklamada, sosyal medyanın toplumda yarattığı yozlaşmayı, bu platformda yapılan teşhirciliği ve bunların toplumsal değerlere etkilerini, ayrıca bazı meslek gruplarından olan kişilerin paylaşımlarının, kendilerine ve meslek gruplarına olan algıyı nasıl etkileyebileceğini anlattı.

Kişilerin her anlarını, yediklerini, içtiklerini, gezdikleri yerleri, aile ortamlarını, özel hayatlarını tüm çıplaklığıyla paylaştığını, bu paylaşımların hangi sorunlara yol açacağını bilmediklerini ya da önemsemediklerini belirten Unay, "Sosyalleşmek adına, günlük hayatta uzaklaştığı ya da bulamadığı eş ve dostlarına bu platformlar üzerinden iletişime geçenler, zaman içinde kendini kabullendirme, gezip gördüğünü, yiyip içtiğini ortaya serme, beğeni alma adına çılgınca kullanmaya başladı" dedi.

Yapılan paylaşımların çoğunun toplumsal değerlerle bağdaşmadığına dikkati çeken Unay, şunları kaydetti:

Sözün bittiği yer

"Binlerce yılda yaşayarak gelişen ve sonraki nesle aktarılarak toplumun temelini ayakta tutan değerlerimiz, birkaç beğeni alma veya kişinin egosunu tatmin etme isteği yüzünden hiçe sayılıyor. Bizler; yediğimiz, içtiğimizle övünen bir millet değiliz, biliriz ki bazı şeylere ulaşamayan insanlar vardır, 'ya nefsi çekerse' diye mahcup olmak istemeyiz. Gelin görün ki, yediğini lokma lokma teşhir eden insanlar bu hassasiyeti asla düşünemiyorlar. Bizde cenazeye saygı vardır, yakının cenazesiyle selfie çekip atmak ve bu paylaşıma beğeni koymak, sözün tükendiği noktalardan. Bu ve bunun gibi onlarca değerimizi hiçe sayan paylaşımlar, toplum üzerinde özellikle geleceğimiz olan çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır.

Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzman Klinik Psikolog Hatice Kübra Arslan da kişilerin yaşadıkları anın kıymetini bilmek bir yana, fotoğraf ya da video çekmek için yaşadıkları anı kaçırır hale geldiğini ifade ederek, "Üstelik aldıkları beğeni ve yorum üzerinden kendilerini değerli hisseder hale geldiler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:38
  1. Sosyal medya uzmanı Deniz Unay
  2. sosyal medya
  3. Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzman Klinik Psikolog Hatice Kübra Arslan

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