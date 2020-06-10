Değerleri ile ülkemizin gururu oldular

Akit Ekonomi

Pandemiye rağmen büyüme hedefi şaşmayan Türkiye’nin en degerli 100 markası açıklandı. Brand Finance’ın ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ araştırması dev grupların ve firmaların kârlarına kâr kattıklarını ortaya koydu. Zira listede yer alan 100 markanın toplam değeri 2019’a göre yüzde 24 artarak 24.6 milyar liraya ulaştı.

Göklerde birinciliğe oynuyor

l Turkey 100’de Türk Hava Yolları (THY) 1 milyar 975 milyon dolarla başı çekti. Bayrak taşıyıcı, geçen sene de 1 milyar 730 milyon dolarla ilk sıradaydı. Her yıl sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen THY, 2023’te 120 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. İlaveten uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumuyla dev rakiplerini geride bırakmayı amaçlıyor.

Takdir topluyor

l Marka değeri 1 milyar 616 milyon doları bulan Ziraat Bankası ise ikinci oldu. Kredi kanallarını açık tutarak Covvi-19’la savaşa olumlu katkı sunan, zorlu süreçte firmaların likidite taleplerini karşılayan banka takdir topluyor. Gelinen aşamada Ziraat Bankası’nın en önemli stratejileri de tarımın finansmanını daha aktif bir şekilde yönetmek, yerel ve küresel dağıtım ağında organik büyümek.

Yeni bölgelere açılacak

l Turkey 100’de mobil operatör Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5’inci sıradan 4’üncü sıraya yükseldi. Yenilikçi servisleriyle dikkat çeken operatör, Türkiye’de ve dünyada müşterilerinin dijitalleşme yolculuklarına değer katmak için gerekli her adımı atıyor. Onlarca ülkeye servis ihraç eden Turkcell; yeni bölgelere ve ülkelere açılmakta, müşteri adedini arttırmakta kararlı.

Fiber ağı yayıyor

l Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise 6’ncı basamakta. Müşterilerine kaliteli ve güvenilir ürünler sunmayı esas alan şirket, fiber ağı Türkiye’nin en uç noktalarına kadar yaymak için elinden geleni yapıyor. Türk Telekom; bu çerçevede önemli temaslar yürütüyor, tüm imkânlarını seferber ediyor.

Mağaza sayısı artıyor

l Gıda perakende grubu BİM, 595 milyon dolarla 13. sıraya oturdu. Mağaza sayısını ve cirosunu istikrarlı bir şekilde arttıran grubun portföyünde 750 ürün bulunuyor. Çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmak için çalışmalar yürüten BİM, yüksek indirim (hard-discount) modelini başarıyla sürdürüyor.

l Yıldız Holding bünyesinde bulunan Ülker de 15. sırada kendisine yer buldu. Şirket, marka değerini yüzde 31.9 arttırarak 539 milyon dolara taşıdı. Güçlü bir şekilde büyüyen Ülker, müşterilerine müşteri eklemeyi öngörüyor.

E-Ticareti odağa aldı

l Listeye bu yıl LC Waikiki ve Kordsa da dahil oldu. İki şirket, güçlü mali yapılarıyla ön planda. Yeni dönemde Covid-19’la mücadelede büyük rol oynayan LC Waikiki, e-ticaret yatırımlarını arttıracak, online satış kanalını güçlendirecek. Kordsa ise imalata ve ihracata ağırlık verecek, çalışan adedini yukarı taşıyacak.

Bu arada; Turkey 100’de toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu.