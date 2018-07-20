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‘Değerini bulan her firma satılabilir’

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding yöneticilerinin, mahkemece holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine karar verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:21
‘Değerini bulan her firma satılabilir’

Gülal, kararla birlikte artık kendilerinin devletin malına hizmet eder hale geldiklerine işaret ederek, “Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi? Evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir” diye konuştu.

Satışla ilgili herhangi bir takvim belirlenip belirlenmediğine ilişkin soru üzerine de Gülal, “Bir takvim söylemek kolay değil ama genel olarak satmayı planladığımız firmalarda şunu arıyoruz, ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satış gündeme gelebiliyor. Ancak bugün Boydak’ta böyle bir sorun yok, Aydınlı’da yok, Hasırcı’da, Işık Ahşap’ta yok. Hakeza diğer gruplarda da yok. Dolayısıyla ekonomik devamlılıklarıyla ilgili bir tehlike olmadığından aman aman satalım diye bir kaygımız yok” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:21
  1. Aydın
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  3. Boydak Holding

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