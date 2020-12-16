Değeri dudak uçuklattı! 'Pes' dedirten yöntem

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı.

Burada şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. Köpeklerin de valizlere tepki vermesi sonucu açılarak aranan valizlerin içerisinde tropikal meyvelerin bulunduğu saptandı.

Bu meyvelerin dış yüzeyleri kesildiğinde içlerinde bulunan kapsülde gizlenmiş yabancı bir madde olduğu tespit edildi. Bu maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsül içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.

Bagajda 8 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise yapılan risk analizi neticesinde Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Şüpheli valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra hem x-ray cihazı hem de narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Yapılan kontrol sonrasında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi ve operasyon için şüpheli yolcunun valizlerini teslim alması beklendi. Ancak takip altındaki yolcu, valizleri teslim almadan havalimanını terk etmek istedi. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurulan şüphelilerin hem üzeri hem de valizleri arandı. Şüpheliye ait valizlerin içerisinde tekstil eşyası altına gizlenmiş toplam 57 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Üçüncü operasyonda ise toplam 96 kilogram esrarı valizlerine gizleyerek Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Yapılan kontrol neticesinde şüpheli, bagajında gizlenmiş yaklaşık 8 milyon lira değerindeki uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

6 yabancı yolcu tutuklandı

İstanbul Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç operasyon sonucunda yaklaşık 13 milyon 500 bin lira değerinde 155 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı uyruklu 6 yolcu gözaltına altı işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.