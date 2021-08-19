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Gündem Değeri 150 bin dolar! Ankara'da çaldılar Bolu'da enselendiler
Gündem

Değeri 150 bin dolar! Ankara'da çaldılar Bolu'da enselendiler

Ankara'dan bir AVM'deki dükkandan yaklaşık 150 bin dolar değerinde antika saat, tespih ve ziynet eşyası çalanlar Bolu'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 18:42:00 -
Değeri 150 bin dolar! Ankara'da çaldılar Bolu'da enselendiler

Ankara'da yaklaşık 150 bin dolar değerinde antika saat, tespih ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheliler, Bolu'da jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinden hırsızlık olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin araçla Anadolu Otoyolu'nda Bolu istikametine gittiğini belirleyerek bölgede bulunan jandarma ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Otoyol üzerinde kontrol noktaları oluşturan jandarma ve polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı iddia edilen hafif ticari aracı Yeniçağa mevkisinde tespit ederek takibe başladı.

Şüpheli şahısların bulunduğu araç, ekiplerin müdahalesi sonucunda otoyolun Rüzgarlar mevkisinde durdurularak arama yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Araç sürücüsü E.Ö. H.Ö. A.Ö. M.K. ve C.Ö ile Z.Ö. ile araçta polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 11 parça halinde tespih, antika olduğu değerlendirilen köstekli saat ile çeşitli ziynet eşyaları bulundu. Çalınan eşyaların yaklaşık 150 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden Bolu'ya gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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