Değer veren Üniversite’den müjdeli haberler

Mehmet Canıtatlı

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Fatih’teki Rektörlük binasında aday öğrencilerin merak ettiği konularla ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

-Adaylar sizi neden seçsin?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin sosyal bilimler, mimarlık, mühendislik ve sanat alanlarında güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Öğrencilere geniş anlamda istifade edebilecekleri burs imkânları sunuyoruz. Tarihi mekânlardan oluşan yerleşkelerinin şehir merkezinde bulunması sebebiyle üniversiteye ulaşım kolay sağlanmaktadır. Geleceğin Türkiye’sine üretken ve vizyoner nesiller yetiştirmek için kendisini sürekli yenileyen, günceli kollayan, her alandaki gelişmelerin nabzını tutan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, akademiye yeni bir soluk getirme ve önümüzdeki yıllara damgasını vurma hedefiyle hızla büyümektedir.

-En iddialı olduğunuz bölümler hangileri? Bu yıl yeni bölüm açıyor musunuz?

Üniversitemiz, sosyal ve fen bilimleri alanındaki tüm bölümlerinde nitelikli bir eğitim ve değer verme gayesiyle hareket ediyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği programımız öğrenci almaya başlayacak.

-Burs imkânlarınız neler?

Üniversitemizde öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştıracak birçok burs imkânı bulunuyor.

-Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle anlaşmalarınızdan öne çıkanlar hangileri?

Üniversitemiz, dünyanın saygın üniversiteleriyle yapılan anlaşmalarla dünyadaki bilinirliğini her geçen yıl arttırmakta ve uluslararası bir kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. Dünyanın farklı ülkeleriyle imzalanan 177 uluslararası anlaşmanın yanında uluslararası değişim programları kapsamında 33 ülkeden 56 üniversite ile anlaşmamız bulunuyor. Erasmus, dil okulu, yurt dışı stajı ve benzer alanlarda binin üzerinde hareketlilik yürütülüyor.

-Staj ve meslek edindirme imkânlarınız var mı?

Öğrencilerimiz, Kariyer Merkezi aracılığıyla öğrenim gördükleri bölüme göre çeşitli staj imkânlarından faydalanabiliyor.

-Üniversitenizin sahip olduğu fiziksel imkânlar neler?

Üniversitemiz 6 farklı yerleşkeden oluşuyor. Yerleşkelerimizde 34 laboratuvar, atölye ve merkez bulunuyor. Tüm yerleşkelerimizdeki kütüphanelerde toplam 406 bin yayınla hizmet veriyoruz.

Burslarda da avantajlar sunuyor

Sınav sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere tam burs, yüzde 75 burs, yüzde 50 burs, yüzde 25 burs imkânı sunuluyor.

İlk üç tercihe tercih bursu

Üniversitemizi ilk 3 tercihine yazarak, yerleşen tüm öğrencilere verilen bursları kapsıyor.

1. tercihe yüzde 25 tercih bursu

2. tercihe yüzde 20 tercih bursu

3. tercihe yüzde 15 tercih bursu veriliyor.

YKS derece bursu

İlgili puan türlerinde ilk 10 bin sıralamasında yer alarak, üniversitemizi kazanan öğrencilere verilen bursları kapsıyor.

-İlk 3.000’de yer alan öğrencilere 1.000 lira

-3.001-6.000 arasında yer alan öğrencilere 750 lira

-6.001-10.000 arasında yer alan öğrencilere 500 lira veriliyor.

Bu üç kategori dışında üniversitemizde, öğrencilerin akademik, sosyal ve sportif becerilerini destekleyen burs imkânları da yer alıyor. Aynı zamanda öğrenim ücretine yapılan indirimlerle de öğrenciler maddi açıdan destekleniyor.

Prof. Dr. M. Fatih Andı’dan adaylara tavsiyeler

Üniversite adayları için heyecanlı sürece girildiğini dile getiren Prof. Dr. Andı, ‘’Bu süreçte gençlere tavsiyem, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bölüm tercihinde bulunmalarıdır. Kişisel özelliklere uygun seçilmiş bir bölüm, ileride mesleklerini keyif alarak yapmalarını sağlayacaktır. Aday öğrenciler tercihlerini masa başında değil de üniversiteleri ziyaret ederek belirlerlerse, daha verimli sonuçlara ulaşabilirler. İlk ağızdan üniversiteyi dinlemek, yerleşke ortamını görmek, sosyal ve teknolojik imkânlarla ilgili yerinde bilgi almak, karar verme sürecini olumlu anlamda etkileyecektir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak 29 Temmuz’a kadar Haliç Yerleşkemizde aday öğrencileri ve aileleri bekliyoruz. Üniversite adayları kafalarındaki tüm soru işaretlerini akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle görüşerek giderebilirler’’ mesajını verdi.

-Bu yıl açılan yeni bölüm ve programlarınız var mı?

Bu yıl, Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği Programımız açıldı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Arapça Öğretmenliği Programında ilk öğrencilerimizi ağırlayacağız. Yeni programımızda öğrenim dili yüzde 30 Arapça olacak. Tercih edecek öğrenciler, bir yıl süreyle Arapça Hazırlık Eğitimi alabilecekler.