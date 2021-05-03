Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'

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Defne Samyeli’nin 17 yaşında ve henüz reşit olmayan kızı Derin Talu’nun henüz 14-15 yaşındayken bile yaptığı müstehcen paylaşımları ‘cesur poz’ diye haberleştiren iğrenç medya, bir kez daha pes dedirten iğrençlikler sergiledi. Sunuculuğu bırakıp magazin dünyasına akan Defne Samyeli’nin, henüz reşit olmayan küçük kızının sosyal medyadaki paylaşımlarına, sessiz kalarak tık malzemesi olarak kullanılmasına sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

Yeni paylaşım, yeni rezalet getirdi

Son olarak köpeğiyle beraber transparan bir iç çamaşırıyla çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Defne Samyeli'nin kızı, bir kez daha magazin medyası tarafından "Derin Talu'dan cesur pozlar", "Görünüşünden dolayı kimsenin 17 yaşında olduğuna inanmadığı Derin Talu" gibi ifadelerle istismar edildi. Bununla beraber kız çocuğunun boy boy fotoğraflarını yayınlayan malum medya, bir kez daha henüz reşit olmayan bir kız çocuğunun bedenini tık malzemesi olarak kullandı.

Ailelerinin ve kendilerinin rızalarıyla kendi 17 yaşındaki evlilere karşı ateş püsküren ve onların eşlerine tecavüzcü yaftası yapıştıran malum medyanın, 14 yaşından beri bir kız çocuğunun bedenini ağzının suyu akarak teşhir etmesi, ikiyüzlülüklerini gözler önüne seriyor.

Vatandaşlardan sert tepki

Derin Talu'nun bu paylaşımlarına ve magazin medyasının 'çocuk istismarı'na vatandaşlardan sert tepki geldi. Derin Talu'ya "Bari Ramazan'da yapmayın" diye tepki gösteren vatandaşlar, artık bu iğrenç paylaşımlara ve haberlere karşı önlem alınmasını istiyor. Samyeli'nin çocuk istismarına karşı sessizliği de vatandaşlar tarafından tepki görüyor.

Devlet artık bu 'çocuk istismarı'na 'dur' desin!

Vatandaşlar, bu 'çocuk istismarı'na karşı devletin harekete geçmesini bekliyor. 14 yaşından beri medya tarafından 'çocuk istismarı'na maruz bırakılan Derin Talu için gerekenin yapılması isteniyor.