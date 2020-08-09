Definecilerin üstüne yıldırım düştü! 1 ölü 1 yaralı
Kütahya’da define aramak için Kumarı köyüne giden 2 kişinin üstüne yıldırım düştü. Olayda 24 yaşındaki İhsan Özkaya öldü, 18 yaşındaki Bünyamin Şahin yaralandı.
Kütahya’nın Kumarı köyünde yıldırım düştü. Olayın ardından köy sakinleri, jandarmayı arayarak köyde yaralıların olduğu yönünde ihbar yaptı.
Kumarı köyüne gelen jandarma ekipleri, yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşamını yitiren şahsın, 24 yaşındaki İhsan Özkaya olduğu anlaşıldı.
Özkaya’nın 18 yaşındaki arkadaşı Bünyamin Şahin ise, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, yaşamını yitiren Özkahya'nın cesedine yakın bir yerde altın arama dedektörü ve çapa buldu.
İHA'da yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.