Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşanan olay, define aramanın tehlikeli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kenanobası köyünde yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan 21 Kasım'da haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yeşilyurt'un köy sınırları içerisinde izinsiz define kazısı yaptığı sırada meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda toprak altında kalan Yeşilyurt, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 45 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazı çukurunda güvenlik önlemleri alındı. Mustafa Yeşilyurt'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirlenmesi beklenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.