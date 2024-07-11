Defalarca göçe zorlanan Filistinliler bir dükkana sığınmak zorunda kaldı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam ettirdiği saldırılar sebebiyle Filistinliler sığınacak "güvenli" bir yer bulmaktan aciz kalıyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam ettirdiği saldırılar sebebiyle Filistinliler sığınacak "güvenli" bir yer bulmaktan aciz kalıyor.
Gazze şehrinin kuzeybatısındaki ed-Derec Mahallesi sakinlerinden 67 yaşındaki Nayif el-Gula, defalarca yerinden edildiği göç sürecini ve temel yaşam gereksinimlerinin bulunmadığı bir alanda yaşama tutunmanın zorluklarını aktardı.
Aylardır İsrail tarafından ambargo uygulanan bölgede temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kalan el-Gula, ailesiyle birlikte Gazze şehrinin doğusunda yer alan ed-Derec Mahallesinden ayrılarak şehrin kuzeybatısındaki Nasır Caddesi’nde bir dükkana sığındı.
El-Gula, sığındıkları her yerde İsrail ordusunun bölgenin tahliye edilmesini talep etmesi ile bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldıklarının altını çizdi.
EDİTÖR: Seyda Kocaöz
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