Defalarca bıçaklamıştı! Beykoz canisinin cezası belli oldu İstanbul'un Beykoz ilçesinde park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan değnekçi, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Defalarca bıçakladı Olay 2 Mayıs'ta Beykoz'da meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. 9 yıl hapis istemiyle dava açıldı Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Sanık hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın 7 Eylül'deki ilk duruşmasında tahliye edilen sanık hakkında ikinci celsede adli kontrol kararı verilmişti.

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