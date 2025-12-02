DeepSeek’ten yapay zekâ düellosu: Yeni modelleriyle GPT-5’e meydan okudu

DeepSeek, Hugging Face üzerinden yaptığı açıklamada modellerin eylülde tanıtılan deneysel sürümün üzerine inşa edildiğini belirterek, bunun “yeni nesil yapay zekâya doğru önemli bir aşama” olduğunu vurguladı.

Şirket, “DeepSeek-V3.2” modelinin birçok akıl yürütme testinde OpenAI’nin GPT-5’i ve Çinli rakip Moonshot AI’in Kimi-k2-thinking modeliyle benzer seviyede performans verdiğini duyurdu. Yeni modelde, hesaplama maliyetini azaltan “seyrek dikkat (sparse attention)” teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntem, modelin yalnızca belirli veri noktalarına odaklanarak büyük boyutlu metinleri daha düşük maliyetle işlemesini sağlıyor.

DeepSeek-V3.2 ayrıca şirketin “araç kullanımını doğrudan düşünme sürecine entegre eden” ilk modeli olarak öne çıkıyor. Bu özellik, modellerin eğitim setinde bulunmayan dış bilgileri de kullanarak sorun çözme kapasitesini artırıyor.

Şirket, bunun yanında daha uzun akıl yürütme süreci gerektiren görevler için optimize edilen yüksek hesaplama kapasiteli “V3.2-Speciale” modelini tanıttı. Açıklamaya göre bu model, akıl yürütme performansında OpenAI’nin GPT-5’ini geride bırakırken Google’ın Gemini 3.0 Pro modeliyle aynı seviyeye ulaşıyor.