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Gündem Dedeoğulları ailesine yönelik saldırıda yeni gelişme!
Gündem

Dedeoğulları ailesine yönelik saldırıda yeni gelişme!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Dedeoğlulları ailesine yönelik silahlı saldırı olayında göz altına alınan kişi sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 23:04:00 - 2021-08-01 23:24:05
Dedeoğulları ailesine yönelik saldırıda yeni gelişme!

 Yeniakit.com.tr 

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin öldğürüldüğü olaya ilişkin açıklamada bulunan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, gözaltına alınan kişi sayısının 14’e yükseldiğini açıkladı.

Ramazan Solmaz, gelişmeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 günü 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 31.07.2021 tarih ve 2021/38 sayılı basın açıklamasında ve ek basın duyurusu ile olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş olup; yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 kişi olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Tehlikeli provakasyon!

Konya'daki aile katliamından sonra, sosyal medyada başlatılan provakasyon, sokaklara taşarak, kargaşa peşinde koşanlar tarafından Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak amacı ile kullanılmaya çalışılsa da Dedeoğulları ailesinin komşuları ile 11 yıldır husumetli oldukları ortaya çıkmıştı.

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