Dedem demiş: İstediğin kadar söv, nasılsa aklın başına gelince dua edeceksin

Ekonomiyi kurlar üzerinden değerlendiren zümre sürekli "Türkiye battı" edebiyatı yaparken, Türkiye ekonomisinin uzun vadede kazanacaklarını görmezden geliyor. Türkiye'nin ufkunu anlayamayan muhalifler, hükümeti hedef alarak felaket tellallığına soyunuyor.

Muhaliflerin tutumunu değerlendiren Yeni Akit yazarı Halil Kışlacık, yeni ekonomi modelinin getirilerinin ardından "bugün sövenlerin" söylem değiştireceğini belirtti ve "Az sabır..." dedi.

"Kim kaybetmedi?" başlıklı yazısında Kışlacık şunları yazdı:

Bu “Döviz fırladı, faiz indirdiler, ekonomi nereye gidiyor” tartışmaları başladığından beri her sorulduğunda inatla aynı şeyi söylüyorum: Mümkünse batalım!

Çünkü özellikle son üç senede öyle şeyler gördük ki, ya akıllanacağız ya da bizi afeti azam paklayacak, belli...

“Krizi fırsata çevirmek” ile“haksız kazanç sağlamak” arasındaki farkı anlamadığımız müddetçe, isterse dolar 10 kuruş olsun, birileri acından ölecek demektir...

Kural aslında basit, eğer aramızda düşman yoksa, “Birimiz kaybetsin” dediğimiz her denklem hepimize kaybettirecek.

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Bir de yüzsüzüz...

Hangi hakla konuşuyoruz acaba?

Piyasadan topladığın sıfır kilometre arabaları üzerine yüzde 20 koyarak satmaya kalkıyorsan, sana “Dört lastiğin fiyatı bu, işine gelmiyorsa başka yerden al, bulabilirsen” denildiğinde ağlamayacaksın...

Kiraya yüzde 15 yerine yüzde 50 zam yapıyorsan, geçen sene 5 bin liraya taktırdığın kapının bu sene niye 15 bin lira olduğunu sormayacaksın...

Zam gelecek diye, depoda yığılı malları rafa azar azar koyup üzerine de “Sadece birer tane alabilirsiniz” yazıyorsan, toptancı sana başka malı “Sen bu fiyattan almayacaksan başka müşterisi var” diye üç katı fiyata sattığında mırın kırın etmeyeceksin...

Sana mecbur kalanı ezersen, mecbur kaldığın da seni ezer...

Kendini uyanık zanneden ilk ahlaksız, başlattığı bir “sefalet zinciri”nin halkalarından biri oluverir, üç kuruş uğruna...

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Yazının bundan sonrası, neyin ne olduğunu az çok okuyabilen, aklı başında, makul insanlar için...