Dedelerinin asırlık lezzeti "kürek helva" ramazan sofralarını süslüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 88 yıl önce açılan iş yerinde Ayhopa ailesinin 4 kuşaktır aynı lezzetle ürettiği "kürek helva", ramazanda iftar sofralarını tatlandırıyor.

Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği kürek helva, torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki dükkanlarında yapılıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, gelen siparişler doğrultusunda Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illere gönderiliyor.

Tarihi işletmenin dördüncü kuşak temsilcisi Ömer Ayhopa, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir asırdır kürek helva ürettiklerini söyledi.

Helva yapımını babasından öğrendiğini dile getiren Ayhopa, "Helvamızı, geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Kaynama işleminin ardından helvayı bakır kazanlara aktararak, kürekle karıştırıyoruz. Elle yoğurma işleminin ardından da paketleme işlemi yaparak iftar sofralarına hazırlıyoruz." dedi.

Hasan Ayhopa ise kürek helvanın su, şeker, limon tuzu ve çöven suyunun karışımından elde edildiğini anlatarak, "Helva, ağda kıvamına kadar makinede karıştırılıyor. Daha sonra da tahin ilave edilerek bakır kazanlarda önce tahta kürekle karıştırıldıktan sonra elle yoğuruluyor." diye konuştu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Ayhopa ailesinin ecdattan kalma ve el emeğiyle ürettiği kürek helvanın, belediye ekiplerinin evlere servis ettiği iftar yemeklerinin en güzel tatlısı olduğunu kaydetti.