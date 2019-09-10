0553 313 94 23

Dededen toruna "ballı" mesai

Ardahanlı Özdemir ailesi, dededen toruna arıcılık yaparak kentin tescilli "çiçek balı"nı üretiyor- 72 yaşındaki arıcı Bahattin Özdemir:- "Aile boyu arıcılık yapıyoruz. Yaşamamız arıcılığa bağlı, arıcılık bizde hastalıktır"- Bahattin Özdemir'in 12 yaşındaki torunu Sude Özdemir:- "Arıcılık dede mesleğimiz ve severek yapıyorum"

10 Eylül 2019 Salı 11:09
Dededen toruna "ballı" mesai

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı" üreten Özdemir ailesinin birçok ferdi, dededen toruna arıcılık yaparak geçimini sağlıyor.

Kentin zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara ilkbahar mevsiminde bırakılan kovanlarda organik üretimi yapılan Ardahan çiçek balında sağım dönemi, kovanların sağım ünitesine alınmasıyla tamamlandı.

Yaklaşık bir ay önce başlanan ve meşakkatli bir uğraşın ardından kendine özgü aromasıyla bilinen Ardahan çiçek balını üreten Özdemir ailesinde ise dededen toruna birçok kişi arıcılık yapıyor.

Sezonu kapatan 25 yıllık arıcı Mehmet Özdemir, kovanları kendisine ait sağım ünitesine taşırken, buradaki işlem ise 72 yaşındaki baba Bahattin Özdemir ile torunları tarafından yapılıyor.

Sağım ünitesinde dede Bahattin Özdemir ve torunlarınca önce peteğin üzerindeki "sır" olarak bilinen katman alınıyor, ardından sağım makinesine konulan peteklerin içindeki bal kavanoza süzülüyor.

Bahattin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece uğraştıkları arıcılığı dede mesleği olarak sürdürdüklerini, bundan sonra da torunlarının devam etmesini istediğini söyledi.

Arıcılığın Ardahan'da hak ettiği noktaya geleceğine inandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Torunlarımın gerçek arıcı olmasını istiyorum. Bu meslek bana da dededen kalma bir meslektir. Bizim ailede arıcılığa hiç ara verilmedi. Aile boyu arıcılık yapıyoruz. Yaşamamız arıcılığa bağlı, arıcılık bizde hastalıktır. Arıcılık çok güzel bir meslektir, insan bu işle uğraştı mı yaşlanmaz. İnsan arıcılık yaparken, çalışırken zevk alır, yeter ki işini dürüst yapsın. Benim torunlarıma da nasihatim budur. Bu işi severek ve dürüst yapsınlar."

- "Torunlarım bu işi başarıyla sürdürecek"

Torunlarının gelecekte çok iyi birer arıcı olacağını dile getiren Özdemir, "Torunlarımın bu işi başarıyla sürdüreceklerinden ümitliyim çünkü severek yapıyorlar. Aslında bu iş bir nevi bayanların işidir. Eğer böyle severek yaparlarsa çok başarılı olurlar. Gelecekte bizden daha başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Bahattin Özdemir'in arıcılıkla uğraşan oğlu Mehmet Özdemir de kızlarının bu işi severek yaptığını söyledi.

Mehmet Özdemir, "Kızlarım dedeleriyle bu işi yapıyor, özellikle son yıllarda birlikte çalışıyorlar. Kızlarımın özellikle sağımda emekleri çoktur, bana da çok yardımcı olmuşlardır." dedi.

Dedesi Bahattin Özdemir ile babası Mehmet Özdemir'e ablası Sıla Özdemir ile arıcılık işlerinde yardımcı olan 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sude Özdemir ise arıcılığı severek yaptığını söyledi.

Okula başlamadan önce, arıcılık sezonunu kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sude Özdemir, "Son iki yıldır arıcılığı aktif olarak yapıyorum, babam ve dedem çok eskiden beri yapıyor. Arıcılık dede mesleğimiz ve severek yapıyorum. Eğlenceli bir iş benim için. Günde ortalama 15 kovanın sırrını alıyorum." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:09
  1. Ardahan
  2. Arıcılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beymen özel dikim günleri başlıyor
    1. Beymen özel dikim günleri başlıyor
    2. Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye..
    3. Eskişehirliler Soup Opera’yla eğlendi
    4. Van Büyükşehir Belediyesi çorba..
    5. Karamürsel plajları her gün bakımdan..
    6. Kronik ağrı, ortada belirli bir..
    7. Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz..
    8. Başkan Şahin aşure ikramında bulundu
    9. Dinlenmeyle geçmeyen kalça ağrılarına..
    10. Zorlu Enerji’nin Eskişehir Ofisi,..
    11. Hisarcık’ta kızılcık meyvesinden..
    12. 100 sterlinlik trafik cezasını..
    13. Başkan Kılıç ve Hakan Aysev’den 9..
    14. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    15. Zorlu Enerji "ISO 45001:2018..
    16. Denizde kaybolan yaşlı kadın için..
    17. Hayalden Gerçeğe Hürkuş’un Hikayesi
    18. Zorlu Enerji'ye İş Sağlığı ve..
    19. Malezya’dan Bursalı savunma sanayii..
    20. Hastanedeki arkadaşları için kolye ve..
    21. Jandarmadan okul çevresinde sıkı..
    22. Bursa'da organize suç örgütüne yönelik..
    23. Brezilya'daki Amazonlarda hava..
    24. 21’inci Siemens Opera Yarışması’nı..
    25. Çocuklar arasındaki en popüler kısa..
    26. Sakarya, UCI MTB Cup Maraton Serisine..
    27. Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu
    28. Osmanlıspor gençlerin enerjisiyle..
    29. Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını..
    30. Muş Belediyeyi uygulamaya aldığı..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!