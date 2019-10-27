Dede yadigarı değirmeninin çarkını torunu döndürüyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yıllara ve teknolojiye meydan okuyan, asırlık dede yadigarı su değirmenini torunu işletiyor.

Tanrıverdi köyüne bağlı Kürekli mezrasında, bir asır önce babasının dedesi tarafından yaptırılan su değirmenine sahip çıkan 22 yaşındaki Enes Kaya, dede emaneti değirmenin çarklarını döndürerek buğday öğütmeye devam ediyor.

Zamana ve teknolojiye direnen su değirmeninde, yöre halkının yanı sıra çevre köylerden gelenlere de hizmet veriliyor.

Büyük dedesinin asırlık emanetine sahip çıkan Enes Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değirmen çarkının bir asırdır döndüğünü ve teknolojiye rağmen dönmeye devam edeceğini söyledi.

"Köylüler rağbet gösteriyor"

Su değirmeninin taş ve diğer malzemelerinin bir asır önce yapıldığını ve orijinalliğini koruyup sorunsuz şekilde çalıştığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu yapı, asırlık bir su değirmenidir. Şeyh Mustafa dedem tarafından zamanında yapılmıştır. Değirmen taşları hazır taş değil, yer altından çıkan yontma taşlardır. Dedemin zamanında, iki değirmen yapılmış. Bir değirmen kapandı, bu değirmeni de babam ve akrabalarımız onarıp faaliyete koydu. Dedemizin emanetine sahip çıkmışız. Çevredeki köylerde bulunan vatandaşlar elektrik değirmenine göre su değirmenine daha çok rağbet gösteriyor."

Kaya, değirmen rağbet görmese dahi dede yadigarını korumak istediğini belirterek, asırlık işletmeyi gelecek nesillere bırakmak istediğini dile getirdi.

"Bırakmayalım yok olmasın, dedik"

Değirmende öğütülen ekmeğin çok lezzetli olduğuna değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Burada su değirmeni olduğunu duyanlar hemen geliyor. Dedemizin emanetine sahip çıkmak istiyoruz. Dedemizden kalan bir mirastır, bırakmayalım yok olmasın, dedik. Değirmenin suyunu da yukarıdan bentler açarak getiriyoruz. Su, aynı zamanda buğdayı temizleyip una çeviriyor."

Kaya, bölgede su değirmenlerinin kalmadığını, kendisinin de dede mesleğini devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.