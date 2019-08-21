Dede ve ninesini vahşice bıçaklayan torun adliyeye sevk edildi Balıkesir’in Gönen ilçesinde dehşet saçan torun adliyeye sevk edildi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde dehşet saçan torun adliyeye sevk edildi.

Dün gerçekleşen olayda, 32 yaşındaki Fettah S, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaralayarak kaçtı. Zanlı, emniyet birimleri tarafından yakalandı. 81 yaşındaki dede Fidan Kangal ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 40 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Dede Kangal’ın göğüs ve karın bölgelerine aldığı ağır bıçak darbeleri sonucunda akciğeri ile bağırsaklarının delindiği, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Bedriye Kangal ise Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek. Uyuşturucu bağımlısı Fettah S.’nin daha önceden sabıkası bulunuyor.

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