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Yerel Dede ve aynı addaki torunu yanan araçta can verdi
Yerel

Dede ve aynı addaki torunu yanan araçta can verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-21 10:27:00 -
Dede ve aynı addaki torunu yanan araçta can verdi

Denizli’nin Çivril ilçesine meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan dede ve torun hayatını kaybetti. Aynı ismi taşıyan dede ve torununun hayatını kaybettiği kazada, anne ile diğer kardeş ise yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Mermer (65) idaresindeki araç, virajı alamayarak savruldu. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, şarampole devrilerek bir anda alev aldı. Araçta bulunan sürücünün kızı Mukaddes Mermer, kendi imkanlarıyla bir çocuğunu da yanına alarak yanan araçtan çıkmayı başarırken; dedesiyle aynı adı taşıyan küçük Ramazan ise dedesiyle birlikte araçta mahsur kaldı.

Yanan araçta mahsur kalarak hayatlarını kaybeden dede ve torununun cansız bedenleri, olay yerine çağrılan itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araçtan çıkartıldı. İsimleri ve sonları aynı olan dene ve torununun cenazeleri, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan anne ve diğer çocuğu ise ambulansla Dinar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anne Mukaddes Mermer ve çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Dede ve torununun cenazelerinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çivril’e bağlı Tekke köyünde toprağa verilecekleri öğrenildi.

Kazanın olduğu bölgede 1 yıl önce yaşanan kazada bir astsubay vefat etmişti.

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