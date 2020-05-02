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Aktüel

Dede mirası kadayıfçılığı yarım asırdır sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:13:09 -
Dede mirası kadayıfçılığı yarım asırdır sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Alaattin Ekmekçi, ailesinin son temsilcisi olarak 50 yıla yakın süredir tel kadayıf imalatını devam ettiriyor.

Hacınabi Mahallesi'nde küçük bir dükkanda kadayıf imal eden Alaattin Ekmekçi, AA muhabirine, mesleğin dedesinden babasına, ondan da kendisine geçtiğini anlattı.

Neredeyse bir asırdır bu mesleği sürdürdüklerini dile getiren Ekmekçi, "Dedemizden kalan bu mirası 1972 yılından bu yana ben sürdürüyorum. Eskiden kadayıfları ellerimizle dökerdik, kömürle pişirirdik. Dedemin zamanında makine yoktu, hamuru ellerimizle yoğururduk. Tabi o zamanlar kadayıf daha lezzetli olurdu." dedi.

Mesleğe babasının yanında 12 yaşında başladığını aktaran Ekmekçi, "Ortaokulda bir sene okuduktan sonra babamın yanında çalışmaya başladım. Ömrüm yettiği sürece bu mesleği sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

Alaattin Ekmekçi, çocuklarının mesleğini devam ettirmediğini, çırağının da olmadığını sözlerine ekledi.

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