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Dünya Deb Haaland ABD tarihine geçti
Dünya

Deb Haaland ABD tarihine geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Deb Haaland, Senatodan onay alarak ülke tarihinde 'kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi' olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 05:14:00 -
Deb Haaland ABD tarihine geçti

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Haaland, bu başarısıyla Amerikan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde New Mexico eyaletinin Demokrat vekillerinden biri olan Haaland'in kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

Haaland, Kasım 2018'deki Kongre ara seçimlerinde New Mexico eyaletinde kazanarak, Kansas'tan seçilen Sharica Davids ile beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

ABD'de yerlilerin yaşadığı bölgeleri de kapsayan birçok bölgeyi ve ulusal parkları yönetecek olan Haaland, bu yönüyle de dikkat çekici bir isim oldu. Önceki açıklamalarında iklim değişikliği karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vereceğini dile getiren Haaland'in yerlilerle ilgili de çeşitli projelere imza atması ve ülkedeki yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü olması bekleniyor.

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