DEAŞ'lı Alman teröristler ülkelerine dönüyor

Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak için Almanya'dan yurt dışına çıkan 100'den fazla kişinin ülkeye döndüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye veya Irak'ta örgütün faaliyetlerinden aktif olarak yer almış veya eğitim görmüş 100'den fazla kişi Almanya'ya döndü. Bu şahıslar hakkındaki yasal işlemler sürüyor" ifadesi kullanıldı.

DPA'ya bilgi veren bakanlığın tahminlerine göre son yıllarda IŞID'e katılmak için Almanya'dan Irak ve Suriye'ye gidenlerin sayısı bin 60 civarında. Üçte birinin geri döndüğü düşünülürken, tespit edilenlerin sayısı 100'ün üzerinde.

Yetkililer, söz konusu kişilere karşı 'bütüncül yaklaşım' sergilediklerini, cezai işlemlerin yanı sıra gözlem altında tutuma ve topluma kazandırma çabalarının da devam ettiğini söylüyor.

2014 yılında Irak ve Suriye'de sözde halifelik ilan eden IŞİD örgütü, 2019'un Mart ayında Suriye'nin doğusundaki kalesi kaybederek ağır yenilgi aldı.

Örgüte katılan Avrupa vatandaşlarının ülkelerine geri dönebilmeleri halen tartışma konusu. İngiltere örgüt üyelerini vatandaşlıktan çıkarırken, Fransa ise IŞİD'de yer almış vatandaşlarının Irak'ta yargılanması için girişimde bulunmuştu.