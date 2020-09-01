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Aktüel DEAŞ'ın Salahaddin ve Diyala'da düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü
Aktüel

DEAŞ'ın Salahaddin ve Diyala'da düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:09:04 -
DEAŞ'ın Salahaddin ve Diyala'da düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarındaki askeri kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Muhammed, saldırıda bir askerin öldüğünü, bir askerin de hafif yaralandığını belirtti.

Diyala’da görevli Yüzbaşı Polis Cafer el-Vaili de Diyala'nın merkez ilçesi Bakuba'ya 45 kilometre uzaklıktaki Mikdadiye beldesinde DEAŞ'lı teröristlerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda bir sivilin öldüğünü, birinin de yaralandığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

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