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Spor DEAŞ'tan Şampiyonlar ligi tehdidi! Hepsini öldür!
Spor

DEAŞ'tan Şampiyonlar ligi tehdidi! Hepsini öldür!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 19:12:09 - 2024-04-09 19:12:09
DEAŞ'tan Şampiyonlar ligi tehdidi! Hepsini öldür!

DEAŞ terör örgütü şampiyonlar ligi çeyrek final maçları öncesi tehdit mesajı dolu bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde "Hepsini öldür" ifadeleri kullanıldı.

DAEŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik

Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.

MADRID HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için güvenlik prosedürlerini devreye soktu.

Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.

Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.
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