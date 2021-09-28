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Dünya DEAŞ komutanı Pakistan'da öldürüldü
Dünya

DEAŞ komutanı Pakistan'da öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey komutanlarından Mümtaz Ahmed, Pakistan'da öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 08:35:00 - 2021-09-28 08:42:08
DEAŞ komutanı Pakistan'da öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonla DEAŞ'ın sözde üst düzey komutanı Mümtaz Ahmed'in öldürüldüğü bildirildi.

lucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan DEAŞ lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.

DEAŞ'ın 2018 yılının temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.

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