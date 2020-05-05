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Aktüel

DEAŞ, Irak’taki saldırıyı üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın Selahattin ilinde 10 Haşdi Şabi mensubunun ölümü ile sonuçlanan saldırıyı üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:51:11 -
DEAŞ, Irak’taki saldırıyı üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın Selahattin ilinde 10 Haşdi Şabi mensubunun ölümü ile sonuçlanan saldırıyı üstlendi.


Terör örgütü DEAŞ, 2 Mayıs’ta Selahattin iline bağlı Samara ilçesine ait Mukeyşifiye köyü yakınlarında Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan ve 10 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Şii Haşdi Şabi güçlerine ait karargaha düzenlenen saldırıda birkaç kişinin öldüğü belirtilirken, saldırı sonrası bölgeye gelen takviye güçlere ait bir aracın da havaya uçurulduğu bildirildi.


Irak Savunma Bakanlığına ait Medya Güvenlik Hücresi tarafından 2 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Mukeyşifiye köyü yakınlarında güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında 10 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

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