DEAŞ Irak’ta PKK gibi hareket ediyor!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Irak’ta, DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıların arkasında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PKK’nın olduğu belirtiliyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin bir süre önce para karşılığı elinde tuttuğu bazı DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığı, diğer taraftan da özellikle Hol kampında esir tuttuğu DEAŞ’lı teröristleri aileleriyle tehdit edip, kendi belirledikleri yerlerde bombalı eylem yaptırmak için eğitim verdikleri, bir kısmını da kendi örgütleri içerisinde yer almaya ikna ettikleri iddia edilmişti. Terör örgütü PKK/YPG’nin kuzey Suriye’de başaramadığı terör koridoru ve tampon bölgeyi Irak’ta oluşturmak istediğine vurgu yaparak bu konuda da elindeki DEAŞ kozunu kullandığını belirten ASSAM Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür Akit’e yaptığı açıklamada, “Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta PKK/YPG’nin elindeki DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakmasındaki beklentinin ne olduğu üzerine olmalı. ABD’nin tıpkı PKK/PYD’ye silah ve mühimmat vererek Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı tampon bölgenin benzerini, DEAŞ’ı bahane ederek Kuzey Irak’ta da oluşturmaya çalıştığını gösterdiği görülüyor. Bölgesel Kürt hareketlerinin ABD’ye tam teslim olmadığı, bir şekilde Türkiye ile temas halinde olduğunu değerlendirdiğimizde o bölgedeki geçmişte ABD ile müttefik olan bazı unsurların yerine PKK/YPG’nin yerleştirilmeye çalışacağını görmemiz gerekir. Bu açıdan DEAŞ’lı teröristlerin o bölgede eyleme başlamış olması çok önemli. Bu bombalı saldırılarla bir kaos ortamı oluşturularak ABD’nin bölgeye müdahale etmesini sağlamaya çalışan bir terör faaliyeti olduğunu görmemiz gerekiyor. Tabii ABD fiilen o bölgede olmayacağına göre muhtemeldir ki kendisine tam müttefik gördüğü ve hatta kölelik edecek olan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yapmak istemeye çalışması normaldir” ifadelerini kullandı.