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Gündem DEAŞ eş zamanlı operasyon: 4 şahıs tutuklandı
Gündem

DEAŞ eş zamanlı operasyon: 4 şahıs tutuklandı

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DEAŞ eş zamanlı operasyon: 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs tutuklandı. 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen 5 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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