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Spor De Souza için geri sayım
Spor

De Souza için geri sayım

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide 2 gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş’ta forma giymeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 10:24:00 - 2021-12-20 11:39:16
De Souza için geri sayım

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide 2 gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş’ta forma giymeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek. Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyazlı takımda forma giyecek.

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

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