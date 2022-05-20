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Gündem De get işine bacım! Yasemin Özilhan bizimle eğleniy
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De get işine bacım! Yasemin Özilhan bizimle eğleniy

Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan ve lüks yaşantısıyla çok konuşulan Yasemin Özilhan, "Ağam bizimle eğleniy" dedirtecek bir çıkışa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 12:25:00 -
De get işine bacım! Yasemin Özilhan bizimle eğleniy

 

Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan ve lüks yaşantısıyla çok konuşulan Yasemin Özilhan, "Ağam bizimle eğleniy" dedirtecek bir çıkışa imza attı. Bir dönem "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran, şimdilerde ise İzzet Özilhan ile evli olan Yasemin Özilhan, pahalılıktan dert yandı. Geçtiğimiz aylarda 45 bin liralık kremiyle ve kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi tarifiyle gündeme oturan Özilhan, önceki gün teşhirci şarkıcı Gülşen'in işbirliğiyle hazırlanan kıyafet koleksiyonunun davetine katıldı. Bir muhabirin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Özilhan, "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı" diye konuştu. 

 

 

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