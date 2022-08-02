DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Gelişmenin ardından gazeteci Adem Metan'a kısa bir demeç veren Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, problemli bir durumun varlığını gördüklerini söyledi.

Adem Metan, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden aktardı. Metan, paylaşımda şunları söyledi;

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı Bey'e KPSS meselesini sordum:

İlk izlenimlerinde problemli bir durumun varlığını gördüklerini, kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacaklarını ve tablonun netleşeceğini söyledi.

KPSS iptal mi edilecek?

KPSS'nin bu gelişme üzerine iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sınava giren adaylar iddianın gerçek olması galinde sınavın iptal edilmesini talep ediyor.