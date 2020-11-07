DBP’li Emine Ayna için 18 yıl hapis istendi
Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Ayna hakkında 2 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, 5 yıl önce terör örgütü PKK/KCK’nın cebir ve şiddet içeren eylemleri nedeniyle Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin çukur ve barikat eylemleri anımsatılarak, terör örgütü PKK/KCK’nın çağrıları üzerine Ayna’nın, Nusaybin’deki güvenlik operasyonlarının engellenmesi ve teröristlere destek olma amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.