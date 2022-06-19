DBP’li Aydeniz de kaçmasın!

Görevli polis memuruna mukavemet ve izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü iddialarıyla dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile fezlekesi TBMM’ye sunulan DBP’li Salihe Aydeniz’in kaçma olasılığı yüksek. Daha önce milletvekilliği düşürülmeden ortadan kaybolan HDP’li Semra Güzel’in yaptığı gibi polisin takibinden kaçarak bir anda izini kaybettirebilir iddiaları konuşulmaya başladı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Hakkari Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Husret Dinç, HDP’nin kapatılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Anında dokunulmazlığı kaldırılmalı

“Milletvekilleri kendi polisine veya güvenlik güçlerine yumruk atamaz. Neden? Çünkü bunlar zaten onların güvenliğini sağlıyor. Türkiye’nin güvenliği kimin elinde polislerimizin askerlerimizin. Bunların amacı ülkede olay çıkarmak. Bir polise, Mehmetçiğe yumruk atmak Türkiye’ye yumruk atmak demektir. Derhal vekilliği düşürülmeli kaçmasına imkan vermemeli. Böyle kişilerin anında dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. Hatta ben şunu da düşünüyorum; bu konuda adım atılması ve bir kanun getirilmesi lazım. Bu tür davranış sergileyen milletvekillerinin dokunulmazlıkları anında otomatik olarak düşürülüp hakim karşısına çıkarılması gerekiyor.” AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da DBP’li sözde vekilin polise yumruk atmasının Kandil’in talimatı olduğunu belirterek şöyle konuştu.

Bunlar Kandil’in emir erleri

“Kandil onu oraya getirmiş milletvekili yapmışsa PKK’nın emir eri olarak bunları yapmak zorunda. Milletvekili olmak için de Kandil’in kendilerini bir kemik atması gerekiyor. Kemikleri milletvekilliğidir veya başka bir görevdir. Onların aşağılık komplekslerini okşamadır. Öz güvensizlik olduğu için başkalarının emir eri oluyorlar. Yani bunların yaptığı kölelik gibi bir şey. Kandil’in kölesi olmuşlar onlar ne derse onu yapıyorlar. Kendi fikirleri yok, düşünceleri yok. HDP’nin siyasi kanadı falan deniyor ya, siyasi kanadı değil HDP, PKK’nın emir eridir. Siyasi kanat olmak için siyaset üretmeniz gerekiyor, siyasi düşüncelerinizin olması gerekiyor. Halkınıza bir şey sunmanız gerekiyor. Ama hiçbirini sunamıyorsanız sadece terör örgütü ne diyorsa onu yapıyorsanız bu emir erliğidir. Oradaki 17 milletvekilinin hepsinin birinci dereceden yakını dağdadır. Şimdi bu terör örgütü bunları milletvekili yapıp, geri kalan vatandaşlarına; bakın diyor, ‘Siz PKK’ya hizmet ederseniz bizde sizin yakınlarınızı milletvekili yaparız’ Böylece Meclisteki görüntüyü oluşturuyor.”