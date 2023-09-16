Dayanabilirsen dayan İstanbul
İstanbul'daki yönetim zafiyeti klip haline getirildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul'da neler yaşandığı gözler önüne serildi.
İstanbul'da yaşayanlara beceriksizlikleriyle cehennemi yaşatan İBB CHP'li İBB yönetiminin şehri ne hale getirdiği bir kliple ortaya döküldü.
Hizmetten çok siyaset yapmayı tercih eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimsizliği şehir halkını bezdirirken, tüm bunlara rağmen İmamoğlu 2024 seçimlerinde bir kez daha aday olmayı da düşünüyor.
Şarkı şehrinde hazırlanan 1 dakikalık klip her şeyi ortaya koyuyor.