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Gündem Dayanabilirsen dayan İstanbul
Gündem

Dayanabilirsen dayan İstanbul

Yeniakit Publisher
2023-09-16 20:18:00 -

İstanbul'daki yönetim zafiyeti klip haline getirildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul'da neler yaşandığı gözler önüne serildi.

İstanbul'da yaşayanlara beceriksizlikleriyle cehennemi yaşatan İBB CHP'li İBB yönetiminin şehri ne hale getirdiği bir kliple ortaya döküldü.

Hizmetten çok siyaset yapmayı tercih eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimsizliği şehir halkını bezdirirken, tüm bunlara rağmen İmamoğlu 2024 seçimlerinde bir kez daha aday olmayı da düşünüyor.

Şarkı şehrinde hazırlanan 1 dakikalık klip her şeyi ortaya koyuyor.

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Yorumlar

ersan

ekrem.imamoglu onurumuzdur.allah kimseyi 3 kurus mama paralari kesildi diye aglayan durumuna dusurmesin.akit 3 kurus mama paraniz kesildi ne hale dustunuz aciyorum size yarin size 1 tl eft yapayim

Emekli

Biz emeklilerde ak partiye oy vereceni mi saniyorsunuz biz bire kandırir
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