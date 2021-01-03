Dayakçı Ozan Güven’in dövdüğü iddia edilen kadın kameralara saldırdı!

Ozan Güven ile ilişkisi olaylı biten ve şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulut, Güven'e dava açmıştı. Şiddet iddiası gündeme bomba gibi düşmüş Ozan Güven Babil dizisi ve reklam kampanyası iptal edilmişti.

Yaşananlar sonrası Ozan Güven çareyi İstanbul'u terk etmekte bulmuştu.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Güven 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Bu olaydan sonra toplumun birçok kesiminden destek alan Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde market alışverişi yapan Bulutsuz'a iki erkek arkadaşı eşlik etti.

Gazetecileri görünce panik yapan Bulutsuz, koşarak kaçmayı denedi.

Muhabirlerin sorduğu soruları, "Konuşmayacağım. Bu sorduğunuz sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz" diyerek yanıtsız bıraktı.

Deniz Bulutsuz'un erkek arkadaşları ise soru soran muhabirlere tepki gösterdi.

Bulutsuz'un gayri meşru ilişkisi kameralara vurarak, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.