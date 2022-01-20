Dayakçı öğretmenle ilgili flaş karar
Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda 5. sınıf öğrencisine tekme ve yumruk attan ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y. ile ilgili karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin görevine son verirken, dayakçı öğretmenin genel hizmetlerde idari memur olarak çalışacağı öğrenildi.
Aksaray'da, 5’inci sınıf öğrenicisine tekme ve yumruk attan ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, hizmet sınıfı değiştirildi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak.
Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıktı.
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.
Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.
Önümüzdeki günlerde göreve başlayacak
Ali Rıza Y.’nin, genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verildi.
Ali Rıza Y.’nin, önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacağı öğrenildi.