Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na birçok ziyaretinde eşlik eden eski AK Parti İl Başkanı Selim Temurcu, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlerle ilgili konuştu.

AK Parti eski İl Başkanı Selim Temurcu, Çağlar Cilara'nın Youtube üzerinden yaptığı programa konuk oldu.

Temurcu, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlere vefasızlık yapıldığı söyleyerek, "AK Parti'nin İstanbul üzerinden Türkiye'yi kaybettiği algıyı oluşturmak ancak ve ancak FETÖ benzeri bir Pelikan oyunudur. Şu an yazılanlara bakıyorum. Abdullah Gül hakkında yazılıyor. Kendisi ilk seçilmiş başbakandır. Çıkıp ekonominin en parlak döneminin isimlerinden Ali Babacan'a cümle kuruyorlar. Keza Ahmet Davutoğlu'da eski başbakanımızdır. Bu isimler AK Parti'nin direğidir. Bu insanlarla ilgili olarak sadece güce ve zamana göre hareket eden bazı muhterisler neden vefasızlığın kitabını yazıyor. Mücadelenin de bir ahlakı olur" dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım