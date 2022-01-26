Davutoğlu'nun yancısı fena çuvalladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karın etkili olduğu saatlerde balıkçıda görüntülenmesine tek itiraz etmeyen Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Akif Beki, yine en iyi bildiği işi yapıp hükümeti eleştirdi. İşte Karar'daki o insafsız yazı:

"Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yine insaflı. Kendi işiyle ilgileniyor. Bakanlığına bağlı yolların hangisi hala kapalı, hangisi açık, İstanbul Havaalanı’nda son durum nedir, bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanı Soylu’da o sınır da yok, Valiliğin “İstanbul’un her noktasında” büyük özveri ve gayretle verdiği karla mücadeleyi anlatıyor. Yetişmediği yer yok maşallah.

AKOM’a uğramıyor, İmamoğlu’nu telefonla bile arayıp bilgi, ihtiyaç sormuyorlar. İstanbul Valisi Yerlikaya’yla Karayolları’nda toplanıp üçü çıkıyor milletin karşısına.

“Cumhurbaşkanı talimatıyla” güya İstanbul’un imdadına koşmuşlar. Fakat İmamoğlu’nu yanlarına almıyorlar, İBB’nin ve Başkanı’nın adını dahi anmıyorlar.

Yokmuş gibi. İBB yokmuş, çevre ve havaalanı yollarını açmak için Karayolları’nın yardımına gitmemiş, belediye başkanı da kendileriymiş gibi.

Ülke yönetimine sen-ben ayrımı sokulur mu, böyle günde hem de!

İstanbul’a rol çalmaya, siyasi propaganda yapmaya mı gönderildiler; yardıma mı? (...)"