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Medya Davutoğlu'nun tetikçisi yine yaptı yapacağını! Hadi oradan işgüzar
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisi yine yaptı yapacağını! Hadi oradan işgüzar

"Liyakat"in "l"sinden, "ehliyet"in "e"sinden anlamayan Ahmet Davutoğlu'nın medyadaki tetikçisi Mehmet Ocaktan, AK Parti'ye olan kinini yine ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 11:36:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisi yine yaptı yapacağını! Hadi oradan işgüzar

"Liyakat"in "l"sinden, "ehliyet"in "e"sinden anlamayan Ahmet Davutoğlu'nın medyadaki tetikçisi Mehmet Ocaktan, AK Parti'ye olan kinini yine ortaya koydu. 

Yaşadığı karın ağrısı sebebiyle her Allah'ın günü iktidara saldıran Ocaktan, bu defa da 20 yıldır devleti yöneten kadroların hiçbir yönetim stratejisi olmadığını savundu. 

Ocaktan, Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Uzun süredir devletin liyakatli ellerde olmadığını, ekonomiden eğitime, dış politikadan şehirleşmeye kadar her alanda akla ve bilime itibar etmeyen işler yapıldığını ve devleti yönetenlerin hiçbir yönetim stratejisinin olmadığını yazmaya çalışıyoruz.
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Maalesef devlet o kadar ayak üstü yönetiliyor ki zaman zaman iktidarın farklı aktörleri bile farkında olmadan devletin nasıl yönetilemediğinin çarpıcı örneklerini ortaya koyuyorlar. (…)"

 

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