Davutoğlu'nun tetikçisi yine kafa çıkardı! Hadi git işine be

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki dalkavuklarından Mehmet Ocaktan, yine "patronundan" aldığı talimatı yerine getirdi. İktidarın deprem sürecini yönetme biçiminden hareketle, "Artık biliyoruz; depremin ilk üç günü halkını enkaz altından kurtaramayan, ‘bizi kurtarın’ feryatlarına yetişemeyen devlet büyük devlet değildir" yorumunu yapan Ocaktan, "Gelişmiş demokratik ülkelerde her bir bireyin ve kitlelerin en doğal hakkı olan protestolarını, mesela tribünlerden yükselen ‘istifa’ seslerini hainlik ve şerefsizlik olarak niteleyen bir iktidar bloğunun asla ‘büyük devlet’ hayali olamaz" herzelerini yumurtladı.